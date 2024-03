Colombiano arrestado por cruzar ilegalmente la frontera de EE.UU. tendría pasado en las FARC

Según The New York Post, un ciudadano colombiano, Jerminton Genaro Quiñones Carvajal, que fue arrestado por las autoridades migratorias de Texas por cruzar ilegalmente la frontera el pasado 8 de marzo, tendría pasado como ex miembro de las FARC.

Carvajal admitió ante las autoridades haber supervisado el transporte de mercancías, algunas veces conteniendo armas de fuego, municiones y cocaína para las FARC. Aunque afirmó haberse "desmovilizado" del grupo, sus conexiones previas con una de las organizaciones disidentes más poderosas de Colombia han desencadenado preocupaciones sobre la presencia de individuos con antecedentes terroristas en territorio estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos había revocado la designación terrorista de las FARC en 2021, basándose en un tratado de paz de 2016. Sin embargo, el arresto de Carvajal resalta la persistencia de la amenaza y la necesidad continua de vigilancia y seguridad en la frontera, según el medio.

Carvajal también fue detenido por robo agravado. Cumplió seis meses de prisión y 52 meses de arresto domiciliario, según el informe de la Patrulla Fronteriza, pero no está claro en qué país fue sentenciado y encarcelado.

Este incidente se suma a otros casos, como el reciente arresto de un migrante libanés que admitió ser miembro de Hezbollah, otro grupo terrorista, y expresó su intención de fabricar una bomba en Nueva York. Estos eventos resaltan los desafíos que enfrentan las autoridades en la gestión de la inmigración y la seguridad fronteriza.

Los encuentros con individuos en la lista de vigilancia terrorista en la frontera sur han aumentado significativamente en los últimos años, según datos federales. En el año fiscal 2023, hubo 172 encuentros, casi el doble que el año anterior. Este aumento plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la capacidad de las autoridades para prevenir la entrada de individuos con vínculos terroristas en el país.

Entre octubre y enero, las autoridades federales capturaron a 50 personas cuyos nombres aparecen en la lista de vigilancia terrorista.