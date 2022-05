Colombiano cuenta cómo es vivir en Ucrania en medio de tensión con Rusia

Frediany Gómez vive en Jarkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev. Es iluminador de espectáculos pero trabaja como guía turístico en la ciudad. Nació en Bucaramanga aunque creció en Cali. Se casó con una ucraniana de descendencia rusa, y vive sus días en ese país con total normalidad, sin prestar atención a las amenazas de guerra de las que se habla en los últimos meses.

En diálogo con RCN Radio, este colombiano dice que el país sí está dividido entre los prorrusos y los proeuropeos, sobre todo, jóvenes que quieren desarraigarse de los rusos y tener su propia identidad, sin decir que son nacionalistas.

Pero es una división que existe desde que Ucrania dejó de ser una república soviética. Sus suegros, cuenta Frediany, que son rusos y que sí vivieron en la URSS, "dicen que llevan una década diciendo que habrá guerra y no ha pasado nada. Me dicen, Frediany, tranquilo, acá no va a pasar nada".

Por eso, el colombiano cree que hay mucho "amarillismo" en los medios occidentales cuando hablan de una "inminente" invasión rusa.

Lea aquí: EE. UU. confirma el envío de 3.000 soldados a países del este de Europa