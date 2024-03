Colombiano fue arrestado en Texas (EE.UU.): al parecer pertenecería al Clan del Golfo

En medio de la masiva ola de migración a través de la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades migratorias de El Paso (Texas) arrestaron a un migrante colombiano quien intentaba cruzar al país norteamericano de manera ilegal y pertenecería al Clan del Golfo.

Así lo hizo saber el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, quien publicó en su cuenta en X. Owens publicó fotos del presunto miembro del Clan del Golfo, a quien no identificó.

Lea también: Colombiano con pasado en las Farc fue capturado por cruzar ilegalmente la frontera de EE.UU.

Las autoridades lograron establecer que el colombiano pertenecería a ese grupo criminal debido a los tatuajes que llevaba en su cara, cuello y pecho, que harían alusión al grupo armado.

Además, el jefe fronterizo detalló que el hombre tenía en su dispositivo celular fotos de personas que habrían sido presuntamente torturadas.

Este hecho se suma a un arresto hecho en los últimos días, según lo reveló el medio The New York Post, de otro colombiano, Jerminton Genaro Quiñones Carvajal, quien fue arrestado por las autoridades migratorias de Texas por cruzar ilegalmente la frontera el pasado 8 de marzo, tendría pasado como ex miembro de las FARC.

Carvajal admitió ante las autoridades haber supervisado el transporte de mercancías, algunas veces conteniendo armas de fuego, municiones y cocaína para las Farc.

Más noticias: Corte de Apelaciones bloqueó aplicación de la Ley migratoria en Texas

Aunque afirmó haberse "desmovilizado" del grupo, sus conexiones previas con una de las organizaciones disidentes más poderosas de Colombia han desencadenado preocupaciones sobre la presencia de individuos con antecedentes terroristas en territorio estadounidense.

Este incidente se suma a otros casos, como el reciente arresto de un migrante libanés que admitió ser miembro de Hezbollah, otro grupo terrorista, y expresó su intención de fabricar una bomba en Nueva York.

Estos eventos resaltan los desafíos que enfrentan las autoridades en la gestión de la inmigración y la seguridad fronteriza.