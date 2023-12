Colombiano se hace millonario vendiendo tamales y lechona en EE. UU.

Sin cientos de miles los colombianos que han viajado a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, conseguir un buen trabajo y construir un buen proyecto de vida.

Sin embargo, esto no siempre es tarea fácil, y muchas veces no todo es como esperaban y soñaban y se dan cuenta que para cumplir el llamado 'sueño americano' es necesario trabajar muy duro, incluso en labores que en Colombia no hubieran imaginado hacer.

Ese es el caso de un joven colombiano que, al igual que muchas personas de su edad en el país, se decepcionan de los bajos salarios que ofrecen pese a tener experiencia o incluso un segundo idioma. Este compatriota decidió emprender en Estados Unidos con un puesto de tamales, algo muy común en Colombia. No obstante, nunca imaginó que de esa manera iba a comenzar un imperio que ha ido creciendo de a pocos.

Los tamales colombianos conquistan EE.UU.

En las bulliciosas plataformas de una estación de tren en Nueva York, Alejandro Martín, originario de Medellín y criado en Bogotá, dio vida a su sueño emprendedor con un modesto carrito de tamales. En un entorno donde la sazón colombiana era escaso, Martín se propuso llenar ese vacío gastronómico.

La travesía empezó en 2015, fecha en la que llegó a Estados Unidos cansado de no tener buenas oportunidades en Colombia. Duró indocumentado cinco años, sin salud, sin apoyo de ningún tipo y con oficios varios, especialmente como meseros.

La idea de los tamales empezó gracias a un antojo de su novia, que quería un tamal, al salir a buscarlo se dio cuenta de que en la gran Nueva York no se podía conseguir nada siquiera cercano al sabor colombiano. Fue allí que se animó a emprender.

A pesar de no tener experiencia previa en la preparación de tamales, Alejandro Martín no se dejó intimidar. Su madre le proporcionó una receta, y con la ayuda de videos de YouTube, nació la idea de "La Tamalería".

Fue en el año 2020 que la vida de Alejandro cambió. Si bien su carrito ya le daba para subsistir, en la pandemia "La Tamalería" tuvo un crecimiento exponencial. Pasó de tener cinco empleados a contar con más de 140 colaboradores, generando ventas anuales que superan los cinco millones de dólares.

"El McDonald's Colombiano": Una Propuesta Única

Con el objetivo de crear un espacio único y tradicional para la comunidad colombiana en un territorio dominado por grandes empresas culinarias, Martín bautizó su negocio como "La Tamalería". Él mismo lo describe como el "McDonald's colombiano", dijo en entrevista con Cambio.

Además de tamales, el menú incluye lechona, chunchurria, morcilla, chorizo y picada, ampliando la oferta culinaria más allá de los tamales con un precio promedio de 14,50 dólares, unos 59 mil pesos colombianos.

Hoy en día, La Tamalería cuenta con dos sedes físicas, una en pleno corazón de Nueva York y otra en Nueva Jersey. Pero no se detiene allí. La empresa destaca con el primer 'ranodromo' de la ciudad, ofreciendo juegos como bolirana, rana electrónica y rockola. Es como un rinconcito colombiano en la capital del mundo.

Con la vista puesta en el futuro, Alejandro Martín y su equipo aspiran a llevar "La Tamalería" a nuevos horizontes. Su ambición es expandirse a 30 estados de los Estados Unidos, llevando consigo el sabor auténtico de la gastronomía colombiana y consolidando su posición como un referente culinario en tierras estadounidenses.