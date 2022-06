Colombianos en el exterior, en desacuerdo con fallo sobre debate presidencial

Los colombianos en el exterior manifestaron su desacuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordena a los candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a participar de un debate en menos de 48 horas.

La razón obedece a que las votaciones para segunda vuelta presidencial en el exterior, iniciaron el pasado lunes 13 de junio y los cerca de 70 mil colombianos que ya han votado no tendrían la posibilidad de reconsiderar su decisión tras escuchar a los candidatos.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no cayó bien entre los colombianos en el exterior, ya que miles de ellos ya han ejercido su derecho al voto, para la segunda vuelta presidencial.

Lea también: Detalles del equipo de Iván Duque que hará empalme con el próximo Gobierno

De acuerdo con María Angélica Cuellar, una de las voceras de los colombianos en estados unidos, aseguró a RCN Mundo que esta decisión vulnera el principio de igualdad.

Además, señala que el fallo se da en un momento en el que más de 50 mil connacionales ya ejercieron el derecho al voto, por lo que escuchar a los candidatos prácticamente no sirve para nada.

"La resolución que dice que lo hace en derechos de igualdad, se cae de peso. Ya está avanzado el proceso electoral y por tanto, los derechos de los colombianos en el exterior han sido conculcados. No se puede decir que se emite un fallo con base en el principio de igual, cuando es este el que se vulnera", explicó Cuellar.

Le puede interesar: Tienen que ponerse de acuerdo los candidatos: Duque sobre el debate presidencial

También se consultó a Néstor Lasso, abogado colombiano y vocero de los colombianos en Europa, quien aseguró que el fallo tiene contradicciones y va en contra de la constitución.

"El Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la conformación del poder político, mismo precepto que utiliza el Tribunal para justificar que se lleve a cabo el debate. Además, hay una clara colisión desde el punto de vista constitucional con el derecho que tienen los colombianos con el principio de igualdad", señaló.

Señala además que no hay normatividad en la que se pueda respaldar el fallo, que por el contrario podría ser contra tutelado. "Hay vulneración de otros derechos constitucionales y no existe la obligación en el derecho colombiano de participar en debates electorales", dijo.

Lea también: Lástima no habernos puesto de acuerdo con Sergio Fajardo: Rodolfo Hernández

Entre tanto, el abogado Mauricio Urquijo, integrante del colectivo que interpuso la tutela, indicó que la demora en el fallo es de la justicia colombiana. No obstante, aseguró que el reclamo de los colombianos en el exterior no es un argumento para frenar la decisión del tribunal.

"No podría ser un argumento para impedir que se cumpla el fallo o tratar de pretender que el fallo no tenga efecto. En los colombianos que ya hayan votado sí podría constituirse un hecho superado frente a los que no y puede implicar una desventaja que no es culpa de quienes hemos buscado a la justicia", dijo.

Las elecciones avanzan en el exterior y en Colombia se aproxima la hora para la apertura de las urnas, ya que con debate o no, los colombianos tienen una cita con la democracia y deberán elegir al próximo presidente.