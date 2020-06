Colombianos presos en Perú piden ayuda y atención médica ante la pandemia

Tras varios meses de la pandemia que se vive por la COVID-19, los familiares de decenas de colombianos que se encuentran presos en Perú, piden que el Gobierno Nacional intervenga, por medio de la Cancillería, para que los recluidos en ese país tengan las medidas de bioseguridad necesarias para afrontar ese virus.

Así lo manifestó Olga Cáceres, oriunda del departamento de Nariño y quien tiene a su esposo y un hermano detenidos en el penal numero dos, ubicado en el distrito de Ancón, provincia de Lima, acusados por el delito de tráfico de drogas.

"Para nosotros esto no ha sido fácil, ellos nos cuentan de lo complicada que está la situación allá, nos dicen que no les prestan atención médica y que los están dejando morir, además tienen la cárcel con mucha más gente de la que corresponde por lo que todo el tiempo están en riesgo", destacó la mujer en medio de la angustia que produce no poder hacer nada.

Ante la denuncia, RCN Radio logró comunicarse con Diego Cáceres, hermano de Olga y quien desde hace dos años se encuentra recluido en ese país.

"Acá no nos dan guantes, no tenemos tapabocas y ni siquiera nos dan cloro o lejía para limpiar el pabellón", señaló Cáceres y agregó que en el patio donde se encuentra recluido, hay espacio para 60 personas; sin embargo, en la actualidad, tienen a más de 130 reclusos, procedentes de países como Ecuador, México, Brasil y Colombia.

En su relato, el recluso asegura que no tienen disponibilidad de médico y que, para poder ser atendidos, deben tener fiebre muy alta o estar a punto de morir.

"Si no lo ven delirando de fiebre o con problemas respiratorios no lo atienden, y cuando lo atienden, solo le ponen una inyección y de una lo mandan para acá de nuevo, sin que si quiera se recupere", señaló.

Otro de los grandes inconvenientes que se presenta en el lugar es el de los adultos mayores o personas de la tercera edad que se encuentran ahí detenidos.

"En el momento hay acá más de 20 personas que son de la tercera edad, varios de ellos tienen síntomas y que no son atendidos. Incluso, hay cuatro que ya no se pueden parar de la cama y aun así no los quieren atender", destacó.

La situación que se vive en las cárceles de Perú es muy similar. El hacinamiento de presos es un problema que viven incluso desde antes de la pandemia; cabe destacar que ese país cuenta con más de 97.000 presos, cuando la capacidad de sus prisiones no supera los 39.000.

Ante las denuncias, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), aseguró que no ha sido fácil afrontar esta crisis pero que las demoras en la atención a los reclusos es por el mismo sistema de salud de ese país. Hecho que, argumentan, depende más del sector salud que de ellos.

Del mismo modo, los voceros del Inpe también precisan que a la fecha han fallecido 212 presos por el Covid-19, mientras que 15 guardianes también han sido parte de las victimas fatales que ha dejado esa enfermedad.

Así mismo, el Gobierno peruano anunció la liberación de por lo menos 1.500 reclusos, como parte de una estrategia para aliviar la situación de hacinamiento en las cárceles de su país

Al mismo tiempo, la Cancillería colombiana y el mismo Consulado Nacional en Lima, aseguran han tenido contacto constante con las autoridades de ese país, para mediar por la situación de los reclusos colombianos y pedir se les apliquen las pruebas correspondientes para determinar si tienen o no el coronavirus.

Hay que recordar que el pasado 19 de abril se presentó el deceso del primer colombiano preso en Lima, por la COVID-19, y que esto puso en alerta a las autoridades que entraron en contacto con el Gobierno peruano.