Comicios en Venezuela carecen de legalidad y legitimidad: Grupo de Lima

La cancillería de Perú emitió este lunes un comunicado que recoge el rechazo de 16 países, la mayoría integrantes del Grupo de Lima, a los resultados de los comicios legislativos en Venezuela, que posicionan como ganador al Chavismo, que recupera después de cinco años la mayoría parlamentaria.

Su principal argumento apunta a que el proceso electoral no contaba con “garantías mínimas” de democracia, recordando que la mayoría de las fuerzas política de oposición no participó, luego de acciones del Tribunal Supremo que expropió las tarjetas electorales y que no hubo una observación internacional calificada.

“Reiteramos que los comicios para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre, organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”, señala el texto.

Entre los firmantes aparecen otros países que no forman parte del Grupo de Lima, como Ecuador, República Dominicana y El Salvador, que se muestran preocupados por “la crisis multidimensional que afecta a Venezuela”.

Consideran además pertinente que otras naciones asuman esta misma línea en pro de colaborar en la “recuperación de la democracia” en Venezuela.

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela”, agregan.

Además, creen importante que “actores de toda Venezuela”, independientemente de su filiación política, “pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición (…) para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”.

Los países firmantes del comunicado son: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.