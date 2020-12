Comité de expertos de EE.UU. recomienda aprobar vacuna de Pfizer/BioNTech

La primera dosis parece comenzar a proteger después de diez días, pero menos que con el refuerzo tres semanas después. "Las respuestas inmunes provocadas por el ARNm (ARN mensajero) son similares a las de la infección natural. Pero, por supuesto, la vacuna de ARNm no es infecciosa y no puede causar enfermedades", resumió Kathrin Jansen, directora de Vacunas en Pfizer, durante una sesión de preguntas y respuestas con el comité.

Los expertos han debatido extensamente el riesgo de alergia después de dos casos de reacciones graves en el Reino Unido. En Estados Unidos, una advertencia acompañará a la vacuna, anunció Marion Gruber de la FDA: no será recomendada para personas con alergias conocidas a alguno de sus ingredientes.

Los argumentos a favor de la vacuna de Pfizer parecen ser abrumadores: la vacuna ya obtuvo luz verde en Reino Unido, Baréin y Canadá y los resultados completos de su enorme ensayo clínico se publicaron este mismo jueves en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos.

La publicación científica estimó en un editorial que los resultados confirman un "triunfo" del inmunizante, que presenta 95% de efectividad sin problemas serios de seguridad. "Los resultados del ensayo son lo suficientemente impresionantes como para sostenerse ante cualquier análisis", indica el editorial.