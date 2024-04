Una de las constantes preguntas entre los migrantes es cómo pueden transitar, vía aérea, dentro de Colombia y si necesitan algún documento en particular.

Cifras oficiales señalan que 2.8 millones de venezolanos residen en el país, de los cuales entre 300.000 y 500.000 son 'irregulares'.

Los extranjeros, procedentes de la nación vecina, pueden hacer sus trayectos siempre y cuando tengan su pasaporte "debidamente sellado, es decir, con control de ingreso ante Migración Colombia" o con el Permiso de Protección Temporal (PPT). Así lo explicó Migración, al ser consultada por RCN Radio sobre el proceso.

"Quienes no tengan el PPT deben esperar a una nueva oferta que pueda o no sacar al Gobierno Nacional y, en caso de ofertar una nueva entrega, este último comunicará a través de sus medios oficiales", afirmó esa entidad, al confirmar que, de momento, no se ha abierto una nueva convocatoria.

El organismo recordó que la normativa vigente, como la estipulada en el Decreto 1067 de 2015, fija a obligación de las empresas de transporte para exigir la documentación establecida.

RCN Radio también habló con el docente Ronal Rodríguez, del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, frente a estos trámites.

El académico ratificó que, hasta tanto el Gobierno no habilite otro proceso para sacar el PPT, los venezolanos están 'limitados' para viajar vía aérea, siendo una de las consecuencias de la migración irregular. En noviembre de 2023 se cerró el proceso para solicitar por primera vez dicho documento.

A comienzos de abril, el Gobierno anunció que recibirá a un "gran número" de venezolanos que están viviendo en Colombia mediante un Permiso Especial de Permanencia. Sin embargo, a este solo podrán acceder representantes legales o acudientes de niños y adolescentes, quienes ya cuenten con un PPT expedido antes del 12 de agosto de 2022.