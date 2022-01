Con opositores presos pero aislado del mundo, Daniel Ortega inició quinto mandato en Nicaragua

Convertido en lo que combatió

El liderazgo de Ortega es exaltado por sus seguidores, sobre todo por los programas de combate a la pobreza que emprendió durante sus primeros años, con ayuda de Venezuela.

Pero la represión que ejerció contra las protestas del 2018 hundió al país en una crisis política que llevó a la cárcel a cientos de opositores, mientras que miles se exiliaron.

Ortega atribuyó la revuelta a un fallido golpe de Estado apoyado por Washington y que, según él, trató de ser replicado este año por unos 40 opositores que fueron detenidos, lo que dio paso a nuevas sanciones internacionales.

La liberación de unos 170 opositores presos pesará en las decisiones que adopte Ortega en el comienzo de su nuevo mandato.

Según dijo a RCN Radio el periodista nicaragüense en el exilio Wilfredo Miranda, "de los 170 presos políticos, 46 fueron apresados a partir de junio del año pasado cuando el Gobierno liquido las elecciones (...) y doce de ellos son adultos mayores".

Wilfredo recuerda las torturas. "Los mantienen bajo interrogatorio, no los dejan dormir, no les dan alimentación adecuada y han bajado de peso, no tienen acceso a defensa efectiva porque los abogados ni siquiera saben de qué los acusan".

Pero también señala que en Nicaragua, al menos desde las protestas de 2018 cuya represión dejó 355 muertos y más de 100 mil exiliados, según Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo peligroso es que ya no es necesario ser de derecha para ser considerado opositor de Ortega.

"Ortega ha apresado hasta los propios. No es necesario ser de derecha para ser opositor de Ortega, solo basta con criticar esta dictadura".

Protestas en el exilio

Diversas organizaciones de opositores y nicaragüenses en el exilio se manifestaron en Costa Rica y en España en contra de la investidura de Ortega, bajo el lema "Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado".



El lema "Ortega ilegítimo" fue el principal mensaje que motivó a esas manifestaciones, así como la exigencia de liberación de "los más de 170 presos políticos" de las cárceles del país, "justicia para los desaparecidos desde 2018" y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.



Ortega, que gobierna sin contrapesos desde 2012, permanece en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

El líder sandinista, cuyo nuevo mandato no ha sido reconocido por el grueso de la comunidad internacional, podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.