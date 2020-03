Con tanta gente muriendo, estar en casa es sano: alcalde de Miami

Dijo que en medio de la pandemia se ve venir que todas las ciudades de EE.UU. van a terminar decretando la cuarentena.

"Es una situación muy seria, tengo 39 años soy sano si a mi me pega el virus no me va a pasar nada, pero si yo lo tengo sin síntomas y salgo afuera y contagio a otra persona que es débil o adulto mayor, eso es el peligro. La única manera que esto se puede controlar es si la gente se queda en su casa a puerta cerrada".

El mandatario local recordó que hay que tomar muy en serio este virus, pero no hay que entrar en pánico.

El presidente Donald Trump ha considerado posible una recesión en Estados Unidos mientras que mantiene una puja con China luego que lo acusara de sembrar la desinformación sobre el COVID-19, que el mandatario estadounidense llamó el "virus chino".