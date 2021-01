Condenan a menor que estranguló a su mamá porque lo regañó ante malas calificaciones

Gregory Logan Ramos recibió un duro regaño de su madre, la arquitecta, Gail Cleavenger por reprobar un examen en la escuela. La mujer de 46 años llamó al padre del adolescente y le contó lo sucedido, sin pensar que el menor tomaría una decisión macabra y despiadada.

Para la época de los hechos, Gregory tenía 15 años, hoy tiene 17 y fue condenado a 45 años por el asesinato de su madre en Daytona, una ciudad ubicada en el condado de Volusia en el estado estadounidense de Florida.

Gregory Ramos, 15, is being charged with the murder of his mother, Gail Cleavenger. He confessed to strangling her, burying her under a fire pit at a DeBary church & enlisting 2 friends to stage a burglary scene at his home before reporting her missing. https://t.co/PjVMyuTKNV pic.twitter.com/jPiq6ZU40q