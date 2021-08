Conductor de bus impide ingreso a una joven por que no le gustó su escote

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada”, trinó la joven.

La joven publicó otro mensaje donde explicó que en otros dos buses de la misma empresa sí la dejaron subirse.

Lea además: Joven influencer pierde sus cuentas con millones de seguidores por castigo de su mamá

La publicación ya cuenta con más de 7.000 interacciones de quienes están a favor y en contra de lo sucedido. Algunos defienden el derecho a vestirse libremente, mientras que otros le piden pudor en público.