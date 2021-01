Confirman a Yellen como primera mujer a cargo del Departamento del Tesoro

"No podemos permitirnos el lujo de no invertir ahora", dijo, advirtiendo sobre los riesgos que supone no hacerlo para el empleo y el crecimiento futuros.

Casi 16 millones de estadounidenses viven actualmente de los beneficios por desempleo. La pandemia y sus consiguientes restricciones a la actividad han puesto de rodillas al mercado laboral estadounidense, una parte de la economía a la que Yellen, experta en temas de empleo, prestará mucha atención.