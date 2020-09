La parlamentaria peruana María Isabel Bartolo Romero ha sido tendencia en redes social, al calificar de "shakiros" a los 130 congresistas tras el fracaso de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

Al término del debate, luego de que escándalo sobre presunta corrupción escalara al punto de definir si Vizcarra estaba capacitado moralmente para seguir en el cargo, Bartolo Romero criticó a los demás congresistas.

Le puede interesar: Presidente de Perú invoca a la unidad tras superar su juicio de destitución

"¿Cómo nos va a ver la historia? Señor presidente, nos dirán: 'Estos 130 congresistas han sido 'Shakiros'... no han escuchado, son sordos, ciegos y mudos. Eso es lo que nos van a decir", dijo Bartolo.

El resultado de la votación no fue tan sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al popular gobernante, quien carece de partido y de bancada legislativa.

"Quiero, agradecer a todos los señores congresistas, porque han sobrepuesto su espíritu democrático y han apostado por la estabilidad y el pueblo", declaró el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, a la radio RPP

"Los grandes desafíos de Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos", tuiteó Vizcarra, en su primera reacción a la decisión del Congreso.

Mencionó entre estos temas "la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción".

Lea también: A punta de palo, adulta mayor reprendió a pareja que tenía relaciones sexuales en un jardín

Vizcarra acudió al Congreso -aunque no estaba obligado por ley- junto a su abogado, Roberto Pereira, para presentar sus descargos.

"No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora", dijo ante el plenario Vizcarra, un ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.

Luego se marchó a una gira de trabajo a la ciudad norteña de Trujillo y dejó a su abogado hacer su alegato en una sesión plenaria seguida por la mayoría de los parlamentarios por videoconferencia debido a la pandemia.