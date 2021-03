Conoció una mujer en Tinder, la llevó a su casa y ella le desocupó el apartamento

La prensa argentina reportó un caso de robo que se registró en las últimas semanas en un barrio de Buenos Aires, en donde un hombre de 50 años fue víctima de una mujer que operaba bajo una modalidad delictiva muy similar a la banda de las 'Yayitas' en Bogotá.

De acuerdo con una publicación en el portal argentino 'Crónica', la mujer entabló contacto con la victima a través de Tinder, red social de citas, posteriormente logró que el sujeto accediera a tener un encuentro con ella en su casa, ubicada en el barrio 'Chacarita', y allí le robó una suma cercana a los 20.000 dólares (72 millones de pesos aproximadamente).

Según el medio argentino, la mujer usó un fuerte sedante en una bebida para dopar a su víctima después lo ató y posteriormente procedió a robar todas las cosas de valor que habían en el departamento del hombre.

Días después del hecho el hombre manifestó a prensa local que aún tiene problemas para recordar lo que ocurrió, pues cree que al caer noqueado por el sedante sufrió un golpe en la cabeza.

“Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto, me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”, declaró la victima del robo.

De igual manera, el sujeto manifestó que cuando empezó a comunicarse con la mujer, vía Tinder, él en repetidas ocasiones le planteó a la mujer que fueran a un bar para tomar algo y luego podrían conocer su departamento. Sin embargo, sus planes no salieron como imaginaba pues terminó siendo drogado y asaltado.

“Al tercer trago que tomé ya me sentí cansado y después no recuerdo más nada”, explicó el hombre.

En su relato a la prensa, el sujeto indicó que cuando recuperó el conocimiento descubrió que estaba atado y que su departamento había sido desordenado. Él indicó que le robaron una gran cantidad de objetos, junto a la suma de 20.000 dólares.

Después de los hechos, la victima presentó una denuncia en la comisaría local y ahora las autoridades están trabajando para identificar la mujer, junto a la banda de ladrones que trabajan con ella. Según el hombre, la asaltante usaba el nombre de 'María' cuando se comunicó con él en Tinder.

Cabe recordar que 'María' y los hombres que le ayudaron a cometer el robo quedaron fueron captados por las cámara del edificio de la víctima y ahora estas imágenes hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades argentinas.