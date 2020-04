Continúa la polémica por los videos de Ovnis y la confirmación de su veracidad

El Pentágono publicó en las últimas horas una serie de videos que registran extraños objetos en el espacio, captados en diferentes fechas, y cuya veracidad fue confirmada como Ovnis.

Los Objetos Voladores No Identificados (Ovnis), fueron captados por pilotos del departamento de defensa de los Estados Unidos, uno en 2004 y dos en 2005.

Sin embargo, esta reciente confirmación por parte de EE.UU. desató algunas críticas, especialmente en redes sociales, ya que se da en momentos en que el país atraviesa por una grave crisis sanitaria debido al coronavirus y la gran afectación que ha tenido por no poder aún controlar esta pandemia.

Pues la publicación de los videos, ha sido tomada por algunos como un distractor para calmar la atención que se tiene sobre el gobierno de este país por el presunto mal manejo que se le dio al virus, el cual fue minimizado en un principio por el presidente Donald Trump.

Más allá de las críticas que esto pueda suscitar, el Departamento de Defensa explicó que “publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”.

El primer video, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Ya en 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

Cabe mencionar que algunos ufólogos, personas que estudian o investigan los informes sobre Ovnis, han expresado que estas actividades han aumentado desde que se generó la pandemia mundial que tuvo origen en China.