Contratan a un perro en un hospital, su misión es alegrar a empleados y pacientes

La bonita historia de un perro que ‘trabaja’ en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, le está dando la vuelta al mundo.

Se trata de Shiloh, un perro que fue adoptado por el lugar para alegrar a todas las personas que van y que pasan momentos complicados por la pandemia.

El canino tiene hasta un carnet, que carga en el cuello a donde quiera que vaya.

La historia la dio a conocer una doctora identificada como Shari Dunaway, al compartir las imágenes de su nuevo compañero.

My hospital hired an employee whose only job is to go around saying hi to other employees while they work pic.twitter.com/WWXNeEiWne