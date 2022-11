COP27 en Egipto: expresidente Iván Duque dará discurso de cierre del evento

El expresidente Iván Duque es uno de los invitados especiales de la COP27 en calidad de experto para varios de los eventos asociados a la Acción Climática y Protección de la Naturaleza.

El que fuera mandatario colombiano entre 2018 y 2022 será el encargado de dar el discurso de cierre del evento de la Gran Coalición Global por la Conservación; dicha conferencia es conocida como la 30 x 30, la cual presentará el Reporte de la Creación del Mercado de Carbono para África, el cual viene asesorando.

Cabe decir, que Iván Duque dará varias conferencias como embajador de la Estrategia Global por la Conservación y hará presencia en varios de los eventos de finanzas verdes.

De igual manera, Iván Duque dará entrevistas acerca de su libro The Road to Zero (El Camino a Cero).

Al respecto, el exmandatario, en el marco de la COP27, se refirió a la iniciativa de desarrollo de bonos de carbono de África, la cual pretende tener presencia en 40 países.

“Estamos lanzando mañana el reporte para el desarrollo de bonos de carbono de África donde hemos trabajado con una gran coalición de sector público y sector privado; estaremos anunciando un fondo muy importante de recursos para que alrededor de 40 países desarrollen los mercados de carbono”, dijo Iván Duque.

Sobre la COP27, los principales líderes mundiales llegaron este lunes a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para dar inicio a una cumbre que estará marcada por las ausencias de los jefes de Estado de algunas de las mayores economías y países más contaminantes del planeta, como Rusia o China.

Más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno -con algunos aún por confirmar-, acuden al evento más importante del planeta sobre el calentamiento global y sus efectos, que en esta edición incluye en su agenda por primera vez las pérdidas y daños asociados al cambio climático.