Corea del Norte dispara artillería cerca de frontera marítima con el Sur, por tercer día

Corea del Norte volvió a disparar hoy rondas de artillería cerca de la frontera marítima con el Sur por tercer día consecutivo, según informó una fuente militar surcoreana a la agencia local Yonhap.



Pionyang realizó los disparos hacia aguas al norte de la isla surcoreana de Yeonpyeong, según dijo la citada fuente, quien también detalló que los proyectiles no llegaron a traspasar la divisoria marítima entre los dos países.



Los ejercicios con fuego real comenzaron a las 16.00 hora local de hoy (7.00 GMT), y aunque no se han registrado daños ni incidentes relacionados con los mismos, las autoridades locales han recomendado a los residentes de esta y otras islas próximas a la divisoria que mantengan la precaución si practican actividades en el exterior.



La misma fuente militar señaló que las tropas surcoreanas mantienen su posición de preparación ante las maniobras norcoreanas, y que por el momento no está previsto responder con ejercicios similares.

Le puede interesar: Elon Musk estaría consumiendo drogas ilegales, según investigación de The Wall Street Journal



El pasado viernes, Corea del Norte disparó más de 200 rondas de artillería hacia la misma zona que llevaron a las autoridades surcoreanas a evacuar dos islas y a responder con simulacros con fuego real.



Las continuas maniobras con fuego real de Pionyang junto a la divisoria marítima "son una amenaza para la paz en la península de Corea e incrementan las tensiones", según dijo en la víspera el Estado Mayor surcoreano (JCS) tras las nuevas maniobras norcoreanas ese día.



El Ejército surcoreano también instó al Norte a "detener de inmediato" esos ejercicios y amenazó con "tomar medidas" si continuaba con sus provocaciones o poniendo en riesgo a ciudadanos del Sur.



Este nuevo episodio subraya el panorama de mayor inestabilidad que se abre en la región, después de que el régimen norteño anunciara en noviembre que suspendía el cumplimiento de un acuerdo militar bilateral de 2018, que, entre otras cosas, prohibía realizar ejercicios con fuego real.

De interés: Lula celebra "reafirmación de la democracia", un año después de ataque a sedes de los tres poderes en Brasil



Ante las maniobras con fuego real del Norte, las autoridades de Yeonpyeong (a 115 kilómetros al oeste de Seúl y a solo 10 de la costa norcoreana) y Baengnyeong (la isla más occidental de Corea del Sur y situada a unos 20 kilómetros del litoral norteño) emitieron previa orden militar, dos avisos para que sus habitantes se desplazasen a los refugios de emergencia debido a las maniobras norcoreanas de artillería.



Ambas islas se encuentran frente a la llamada Línea Límite Norte (NLL), que sirve de disputada frontera marítima entre las dos Coreas en el Mar Amarillo (llamado mar del Oeste tanto por Pionyang como por Seúl), y que ha sido escenario de numerosos choques entre los países vecinos que en los últimos 25 años han dejado en torno a un centenar de muertos en ambos bandos, en su mayoría militares.