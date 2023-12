Corte de Colorado ordena eliminar a Donald Trump de tarjetas electorales para 2024 en ese estado

En un controvertido dictamen de cara a los comicios presidenciales de 2024, la Corte Suprema de Colorado (Estados Unidos) dictaminó eliminar al exmandatario Donald Trump de la tarjeta electoral y no será elegible para ocupar la Casa Blanca en 2024 en ese estado.

El largo fallo se ampara en la revocatoria de la decisión de un juez del distrito de Denver, por parte de los magistrados de la Corte.

El juez había dictaminado que la sección 3 de la 14a enmienda, la cual descalifica a las personas que han participado en una insurrección contra la Constitución después de haberla jurado apoyarla en el ejercicio del cargo, no se aplicaba para presidentes.

Concluyeron que las acciones cometidas por el expresidente antes y después de las elecciones del 6 de enero de 2021 en las que perdió a manos de Joe Biden, constituyen una participación en una insurrección, y que los tribunales tenían plena autoridad para hacer cumplir la sección 3 y descalificar a Trump de la carrera electoral.

El fallo definitivo de esta decisión será hasta el 4 de enero de 2024. Se espera que el magnate norteamericano apele la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, en dado caso de que la Corte falle en su contra, la medida, que por ahora solo es aplicable en Colorado, pueda extenderse a otros lugares.

La Corte Suprema de Colorado es la primera en inhabilitar a Trump para ser elegido presidente, a pesar de que en otros estados se ha llevado un proceso similar sin éxito.

Demandas similares en los estados de Minnesota y New Hampshire fueron desestimadas por fallos en el procedimiento. En Michigan un juez reconoció que era un caso político y no le correspondía a él juzgarlo y un tribunal de apelaciones decidió finalmente no descalificar a Trump.

El portavoz de los Republicanos calificó en los últimos minutos el fallo como "defectuoso" y "antidemocrático" y prometió apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.