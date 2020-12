El pleno de la Corte Suprema de Brasil avaló este jueves por una amplia mayoría que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria en el país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no lo haga.



El fallo del alto tribunal, formado por once magistrados, no significa, sin embargo, que la población vaya a ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades del país adopten "medidas indirectas" para fomentar la inmunización.

Por 10 votos a uno, el Supremo autorizó a los gobiernos regionales y municipales poder castigar a los individuos que rechacen tomar la vacuna anticovid prohibiéndoles, por ejemplo, ejercer determinadas actividades o impidiéndoles acceder a ciertos beneficios sociales.

En la práctica, la máxima corte del país equiparó la aplicación de la vacuna anticovid con el voto, que, según la legislación brasileña, es obligatorio, aunque el elector no es forzado a ejercerlo.

La vacunación contra la covid-19 se ha transformado en Brasil en una batalla política alentada por Bolsonaro, quien ha censurado el uso de la mascarilla y defendido la no obligatoriedad de cualquier fórmula contra la covid-19.

En octubre pasado, el mandatario ultraderechista llegó a afirmar en sus redes sociales que en su casa las vacunas son sólo obligatorias para el perro.

Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia, junto con Estados Unidos y la India, y hasta este jueves contabilizaba 7,1 millones de contagios y cerca de 185.000 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus.

En las últimas 24 horas registró más de mil muertes por coronavirus, una cifra que no se superaba desde el 30 de septiembre pasado.

De acuerdo con los datos divulgados este jueves por el Ministerio de Salud, Brasil registró en las últimas 24 horas 1.092 muertes por covid-19, lo que elevó el total de fallecidos por la enfermedad en el país a 184.827.



La última vez que Brasil registró más de mil muertes diarias por la pandemia fue el 30 de septiembre, cuando fueron contabilizados 1.031 fallecimientos.



En las últimas 24 horas también fueron registrados 69.826 nuevos casos de la enfermedad, un número ligeramente inferior al récord de 70.574 contagios contabilizados el miércoles y el segundo mayor desde que el país sufrió el primer caso, el pasado 26 de febrero.