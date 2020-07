Corte Suprema de EE.UU. ordena a Donald Trump que entregue sus documentos financieros

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha ordenado al presidente Donald Trump que entregue sus documentos financieros al fiscal de Nueva York, una nueva derrota para el presidente que ha buscado desde el inicio de su mandato mantener secretos los detalles de sus finanzas personales.

El Tribunal no obstante bloqueó la transferencia de los documentos financieros del presidente a la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata.

El fallo fue redactado por el presidente del tribunal, el conservador John Roberts, pero además, en otro revés para el presidente, los dos magistrados nominados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, lo respaldaron.

Le puede interesar: Vuelve a despertarse indignación en EE.UU. por muerte de adolescente afroamericano

El presidente Trump respondió inmediatamente a la medida a través de su cuenta de Twitter y señaló se trata de un "enjuiciamiento político".

"Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la caza de brujas de Mueller y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta presidencia o administración!"

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!