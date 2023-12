Crece la presión sobre Israel para un alto al fuego: Netanyahu no accederá

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no da su brazo a torcer y continúa con intensos ataques en todo Gaza. Aún quedan en pie unos bastiones de Hamás al norte del enclave palestino, el primer territorio elegido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para empezar su incursión terrestre. Al sur, el ejército israelí informó que tomó el control de la ciudad más importante, Jan Yunis. La operación "espadas de hierro", el rótulo de la contraofensiva de Tel Aviv, parece avanzar a pasos destructivos e implacables. La pregunta que muchos países se hacen es entonces, ¿cuándo se moderará la arrasadora marcha de los tanques Merkava IV Barak y se almacenarán las letales bombas M117 ?

Los principales validadores de la campaña militar israelí están empezando a distanciarse de la respuesta de las FDI ante el brutal ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Hay varios motivos por los que países simpatizantes de la causa israelí como Alemania y Reino Unido, a través de su flamante ministro de exteriores, David Cameron, piden urgentemente un alto al fuego. Son varias razones, miles de hecho, las que incluyen en sus argumentos para hacer este llamado a Netanyahu.

Los casi 20.000 palestinos que han perdido la vida en Gaza (según el Ministerio de Sanidad de Gaza), la mayoría de ellos mujeres y niños, probablemente sean la razón principal. O quizás, la proliferación de enfermedades como la diarrea con sangre, ictericia, hepatitis aguda e infecciones respiratorias que ha denunciado la Organización Mundial de la Salud en territorio palestino. Quizás sea el apocalipsis que viven los gazatíes, quienes no tienen donde refugiarse, pues según imágenes satélites de la BBC de Londres, cerca de 100.000 edificios estarían destruidos.

Parece ser que Netanyahu ha decidido simplemente apartar su mirada ante la realidad en Gaza. Se empeña en que no habrá un alto al fuego hasta que Hamás no sea erradicado. Incluso, se atrevió a reafirmar en los últimos días que Israel tomará el control, al menos en seguridad del enclave. "Estará bajo el control de seguridad de Israel y no habrá en ella ningún factor que nos amenace, ni que eduque a sus hijos para destruirnos", afirmó en una respuesta directa a Estados Unidos, país que se opone a esta medida.

La diferencia de posiciones en este asunto entre Washington y Tel Aviv demuestra cómo incluso el principal apoyo de Israel poco a poco empieza a distar de las acciones militares de las FDI. Esta semana fue especialmente tensa entre ambos países, pues el presidente Joe Biden afirmó que Israel está perdiendo apoyo internacional y que debería moderar su respuesta.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el jefe e del Estado Mayor Conjunto, el general CQ Brown, se dirigen a Israel. Su misión será intentar convencer a Israel de desistir de operaciones gran escala y empezar a llevar a cabo ataques con mayor precisión contra los militantes de Hamás. Ambos viajantes estuvieron en el ejército de Estados Unidos durante las operaciones en Irak y Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre, y allí supieron moderar su ofensiva, en una campaña que finalizó oficialmente en el 2014, 13 años después del inicio de la operación.

La principal consigna de Israel es acabar con Hamás y recuperar a los más de 100 rehenes en Gaza. Respecto al segundo postulado, Israel ha fallado. Su propio ejército admitió haber matado "por error" a tres rehenes nacionales a quienes confundieron con terroristas. " Aprendemos lecciones", dijo Netanyahu. Mientras tanto, Hamás insiste en que no habrán negociaciones sobre un intercambio de rehenes sin un cese al fuego.

El fin de la guerra en Gaza no parece avistarse.