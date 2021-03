Crisis por la pandemia ha desnudado muchos problemas en la región: presidente del BID

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, hizo un análisis de lo que ha dejado la crisis socioeconómica por cuenta de la pandemia del coronavirus, con relación a los temas de educación y la salud en la región de Latinoamérica y el Caribe.



En diálogo con RCN Radio, el directivo señaló que en su mandato trabajará para lograr una década de oportunidades y crecimiento, que permitan superar la crisis que está dejando la propagación de la covid-19.

"Es una gran oportunidad a un costo muy alto lo que hizo la pandemia, porque desnudó muchos de los problemas profundos en la región en temas de educación y salud. Ahora tenemos que trabajar para asegurarnos de no caer en el pasado. Se tienen que hacer reformas profundas para que en la próxima crisis, la Región no sea la más afectada", explicó.



Agregó que "lo más importante es hacer todo lo humanamente posible con la vacuna y todo lo relacionado con el covid para lograr una recuperación. Por eso tenemos que trabajar arduamente para que los países no tengan que hipotecar su futuro".



De otro lado, Claver-Carone dijo que hay que reinventarse en los próximos años para enfrentar todas esas afectaciones de la pandemia.

"Con la caída del PIB en 8%, 40 millones de personas han perdido su trabajo, 45 millones han caído en la pobreza, más de 50 millones que han dejado de pertenecer a la clase media, 35 millones de niños sin acceso a la educación. Pero lo que me he propuesto como presidente del BID, es que seamos menos de diagnóstico y más de resultados... si nos enfocamos en eso podemos generar empleos que se han perdido", afirmó.