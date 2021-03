Cuarenta muertos dejan las protestas de Birmania

En medio de la represión, al menos 40 personas, incluidos tres menores, murieron este sábado en las protestas por los disparos de la Policía y los soldados en Birmania (Myanmar), según el recuento de testigos y medios locales.



Las muertes ocurrieron durante manifestaciones desarrolladas en Rangún, la mayor ciudad del país, así como en las regiones y estados de Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, Tanintharyi y Kachin, en tanto que la cifra total de víctimas mortales supera con creces los 300 desde el golpe militar del pasado 1 de febrero.

Le puede interesar: Papa pide una conducta "irreprochable y ejemplar" en las finanzas vaticanas

Myanmar’s ethnic armed factions will not stand by and do nothing if the military junta’s forces continue to kill protesters, General Yawd Serk of the RCSS told @poppymcp and @panuw https://t.co/S6nGBs2nrA #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/gorzMSv7kI