Cuatro mujeres acusan a jugador de la NFL de embarazarlas casi simultáneamente

En la tarde de este miércoles 20 de septiembre se conoció que el cornerback de los Delfines de Miami, Xavien Howard, se encuentra en graves problemas luego de ser acusado, por cuatro mujeres, de embarazarlas, supuestamente, con pocos días de diferencia.

La polémica se desató luego de que una de las afectadas denunciara a través de la red social de Instagram, que Howard buscó sobornarla para que abortara y que dio a conocer que las otras chicas están en su misma situación.

“Vamos a aclarar las cosas, porque este hombre obviamente tiene un fetiche por dejar embarazadas a las mujeres. Y ahora tengo a sus otras madres acercándose a mí. Me hice una ecografía y le envié las fotos como se ve en las capturas de pantalla. Y a partir de ahí todo se ha deshecho (...). Él quiere pagarme para que interrumpa mi embarazo y, por la captura de la conversación con la otra madre de su bebé, también quiere que interrumpa ese”, indicó una de las mujeres quien es modelo y bailarina en Instagram.

Asimismo, la mujer publicó un video en el que adjuntó todos los chats que ha tenido con el resto de las afectadas.

“¡Él me hizo lo mismo! Tendrá otro bebé el próximo mes. Mi consejo es mantener el asunto fuera de Internet. Todo lo que hará es hablar mal y mentir, simple”, reconoció otra de las embarazadas.

La primera mujer también se atrevió a contar lo que actualmente vive con esta estrella de la NFL.

“Está molesto porque no puede pagar para salir de esto. Manténganse alejadas, damas, no tiene en cuenta a ninguna con la que se involucra. Si estás embarazada de él, no sientas necesidad de comunicarte conmigo. No tengo relación con este hombre y realmente no me importa”.

Asimismo, dejó claro que si el deportista continúa acosándola para que frene el embarazo, tomará drásticas medidas.

“Si sigo siendo acosada por él o por cualquier persona involucrada con él, emprenderé acciones legales para protegerme a mí y a mi bebé por nacer”.

Cabe recordar que Xavien Howard firmó un contrato de 90 millones de dólares la temporada pasada y necesitará cada centavo para mantener a las cuatro mujeres.