Cuba se declara "víctima de terrorismo" tras inclusión en la lista de EE.UU.

El Gobierno de Cuba rechazó la inclusión del país este miércoles en la lista de no cooperadores con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y aseguró ser "víctima" del terrorismo "organizado, financiado y ejecutado" por Washington.

"Cuba es víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba", expresó el director para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.

#Cuba is a victim of terrorism. There is a long history of terrorist acts committed by the US government vs. Cuba and complicity of US authorities with individuals and organizations that have organized, financed and executed such actions from US territory.