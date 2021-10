Cumbre extraordinaria del G20 sobre Afganistán

Hoy se llevará a cabo una reunión extraordinaria del G20 sobre Afganistán, en el encuentro virtual participarán los líderes de los 20 para abordar de forma conjunta las estrategias para afrontar la crisis en ese país asiático.

Según el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la economía de Afganistán está colapsando generando el cierre de bancos y servicios esenciales como la atención médica.

