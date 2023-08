Daniel Sancho asesinó a médico colombiano, pero sus amigos dicen que era "noble y cariñoso"

El asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, a manos del español Daniel Sancho sigue dándole la vuelta al mundo. Esta vez, se han conocido declaraciones por parte de los amigos más cercanos del sujeto que permanece en prisión.

Sancho, que lleva más de cinco días en la cárcel tailandesa de Koh Samui, se declaró culpable del hecho pero según dijo, él era rehén de Arrieta.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", afirmó.

No obstante, los amigos de quien según las autoridades, mantuvo una relación amorosa con el cirujano, rechazaron el asesinato afirmando que Daniel es una buena persona.



"Nos sentimos sorprendidos y condenamos los hechos acontecidos. Daniel es una persona amable, generosa y cariñosa que siempre ha cuidado de los demás sin esperar nada a cambio. Estos hechos nos generan un desconcierto absoluto. Pedimos justicia de manera transparente y que todos confíen en el proceso judicial", dicen los allegados de Sancho.

Y aunque quisieron romper el silencio luego de no haber querido hablar al sentirse perseguidos, prefirieron mantener el anonimato.

"Queremos hacer hincapié en que el círculo cercano no ha proporcionado ninguna información a los medios de comunicación, pese a habernos visto perseguidos. Todo lo que ha circulado no procede de nuestro círculo más íntimo, por lo que cuestionamos la veracidad de esas fuentes. Según hemos podido saber, algunas de esas personas son simplemente conocidos o no tienen ninguna relación con él desde hace años. Es crucial recordar que la investigación tailandesa está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido", añadieron.

Finalmente, solicitaron a los medios de comunicación confianza en el caso y en la investigación, así como respeto por la información que se va obteniendo.

"Pedimos a todos que confíen en el proceso legal y eviten juicios precipitados o basados en información no contrastada. La opinión pública debe ser cauta y respetuosa en este momento, permitiendo que se revele la verdad a través de los canales apropiados. Apreciamos el apoyo recibido durante este difícil periodo. Juntos esperamos que la verdad prevalezca", concluyó.