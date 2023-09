Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, revela los atroces detalles de la muerte del médico

Se siguen conociendo detalles del lamentable asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, a manos del español Daniel Sancho el pasado 2 de agosto. Aunque Sancho se declaró responsables del crimen, las autoridades continúan recolectando material probatorio que llevan a esclarecer el hecho.

En las últimas horas, un medio local reveló una serie de videos en los que Sancho contó macabros detalles del momento exacto en que asesinó a Arrieta.

Lea más: Daniel Sancho: se revela la herencia que dejó Edwin Arrieta

Según confirmó el joven, se presentó una fuerte discusión con el colombiano, puesto que este no concebía que Sancho terminara con la relación amorosa que mantenían. Asimismo, expresó que el cirujano le había pedido tener relaciones sexuales, a lo que él se negó.

“Yo le dije: ‘lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, sostuvo en su declaración.

Luego, añadió: “Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre. Yo no me quedé ahí, creo que antes lo volví a golpear varias veces. Estuve caminando por la habitación durante dos horas”.

De igual manera, contó cómo desmembró el cuerpo del colombiano explicando que primero tuvo que lavar el cuerpo con agua caliente para que la sangre no se coagulara.

Lea también: Daniel Sancho y los mensajes con amiga de Edwin Arrieta

“Le puse la cabeza ahí y encendí la ducha para que se llevara la sangre, porque había mucha sangre. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no se coagulara y se pegara. Lo dejé ahí algunos minutos y empecé a traer las bolsas. También traje la sierra y el machete. Luego de desmembrarlo, lo puse en las bolsas”, añadió.