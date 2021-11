De historia viral a fraude: El hombre que aseguró haber estado 35 años en coma

“Me dormí con 22 años y desperté con 55”. De esta forma solía empezar su historia Manuel Monteaguado, un español que aseguraba haber estado en coma 35 años tras sufrir un accidente en el año de 1979 cuando trabajaba como marinero en Irak.

El hombre, quien dio varias entrevistas con medios españoles, aseguraba que no recordaba nada de lo sucedido y que se levantó sintiendo que solamente había pasado un día después del accidente. “No, no, no, ese no soy yo, ese es un viejo, yo tengo 22 años, ese no soy yo”, citaba al recordar el momento cuando se despertó en su casa en el año 2014.

La historia le dio la vuelta al mundo. El marinero aseguraba que se estaba adaptando a la nueva realidad, a los cambios tecnológicos, a su familia y a la historia de su país natal, entre la que se encontraba el triunfo en el Mundial de Sudáfrica 2010.