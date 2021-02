“De la Colombia de narcos a la Nasa”: El titular sobre Diana Trujillo que causa indignación

En Colombia han nacido personas brillantes en el plano literario, académico, musical, deportivo, científico, artístico y empresarial que no han logrado quitarle el estigma acerca del narcotráfico al país. Esta vez fue un periódico italiano el que lanzó un indignante titular al respecto.

Se trata de un artículo de 'La Repubblica' en donde resaltaron la labor de Diana Trujillo, la ingeniera colombiana que hace parte de la misión Perseverance a Marte. El debate se generó porque titularon la nota así: "De la Colombia de los narcos a la Nasa, la vida marciana del científico".

La historia fue publicada por la periodista Gabriella Colarusso y en la misma, resaltó las oportunidades que Estados Unidos ha brindado a los migrantes para desarrollarse. Asimismo, llenó de elogios a Trujillo por lograr el éxito en ese país.

En este sentido, El Tiempo confirmó que la embajada de Roma en Colombia está preparando una carta para manifestarse en contra de ese titular publicado en 'La Repubblica'.

Cosa rende grande l’America nel mondo? (Cit) La capacità di accogliere e dare opportunità a persone provenienti da ogni angolo del pianeta. Ai marziani, e non solo della Nasa. Oggi su @repubblica raccontiamo la storia di una di loro, l’ingegnere aerospaziale Diana Trujillo pic.twitter.com/hd4KTYuvW5 — Gabriella Colarusso (@gabriella_roux) February 20, 2021

Voluntad de hierro

"No sabía inglés y tenía 300 dólares en mi bolsillo, no sabía para donde ir. Como nos caracteriza a los colombianos dije no me voy a dar por vencida, empiezo a aprender inglés y yo pensé que lo estaba haciendo mal, pero me felicitaron y empecé a tener buenas notas", explicó Diana Trujillo en una reciente entrevista con La FM.

Además, la ingeniera aseguró que al lograr hacer parte de la misión Perseverance a Marte demostró que "no hay que darse por vencidos". En este sentido, sostuvo que cuando uno desea hacer algo con todo el corazón puede demorarse. "Encuentran lo que quieres hacer y mira cómo otras personas lo han hecho posible", concluyó.