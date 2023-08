De terror: hombre hizo un directo en Instagram asesinando a su esposa y otras dos personas

Este viernes, los habitantes de Bosnia vivieron un impactante episodio de violencia por cuenta de un hombre que asesinó a su esposa, a dos personas más y luego acabó con su propia vida.

Se trata de Nermin Sulejmanović, de 35 años, quien además de ser el victimario de toda la terrorífica escena, se encargó de registrar todo el hecho por su cuenta de Instagram.

“Quien me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó”, dijo el hombre mientras enumeraba a los que había asesinado.

Además, según medios locales, aparte de las tres personas muertas, tres más resultaron heridas en diferentes lugares de la localidad de Gradačac. “Le disparé al policía, pero se escapó”, agregó el sujeto.

Asimsimo, en el video se puede escuchar que, antes de atentar contra él mismo dice: “Estoy esperando para cargar mi arma antes de continuar”.

Ante el llamado de la ciudadanía, el alcalde local, Edis Dervišagić, declaró el estado de emergencia en la ciudad del noreste.

“Hay una especie de estado de emergencia en Gradačac. Se ordenó a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de las áreas públicas. La Policía está buscando intensamente al asesino, las fuerzas reforzadas están en el terreno, espero que la agonía termine pronto”, dijo.