Debería haber sido yo: la dura carta de Vanessa a su esposo Kobe Bryant y su hija

La exestrella de la NBA Kobe Bryant, quien murió en enero de este año en un accidente de un helicóptero en el que iba junto a su hija Gianna, de 13 años, estaría cumpliendo 42 años este 23 de agosto.

Su esposa Vanessa Bryant publicó una conmovedora carta que le escribió a Kobe, en la que festeja su cumpleaños pero a la vez expresa el dolor que siente de no tenerlo a su lado y haberlo perdido a él y a su hija Gigi.

“¡Ojalá tú y Gigi estuvieras aquí para celebrarte! Ojalá pudiera prepararte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi. Extraño tus grandes abrazos, tus besos, tu sonrisa, tu risa profunda y ruidosa”, inició su mensaje.

Lea también: Revelan nuevos detalles del informe sobre la muerte de Kobe Bryant

“Dios los extraño mucho a los dos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente destrozada por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más. Yo no soy fuerte, ellas lo son. Estoy seguro de que estás orgulloso de ellas. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días”.

Dijo que ojalá pudiera despertar de esa pesadilla y verlos llegar a casa y poder darles la bienvenida. “Estoy enojada por no haberme ido primero. Siempre quise irme primero para no tener que sentir este dolor de forma egoísta. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo”.

Vea también: Revelan desgarradores detalles de la autopsia a Kobe Bryant

En medio de su triste mensaje, le agradeció a Kobe por haberle dejado a sus otras hijas para que la mantengan fuerte y de pie y no derrotarse en medio de la pérdida de ellos. “Estoy tan agradecida de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a ti. Gracias por amarme lo suficiente. En cada vida te elegiría a TI. Sé que mi Gigi te está celebrando como siempre lo ha hecho en nuestros días especiales. ¡Extraño mucho a mi princesa pensativa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños mi amor. Te amo por ahora y por siempre”.

En el accidente murieron otras ocho personas. Hasta el momento se ha manejado la hipótesis de que el mal clima fue el que propició que la aeronave cayera y se destrozara por completo.