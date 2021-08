Miedo a los efectos secundarios de la vacuna

“Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen padre. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque sí lo hará”, manifestó Jessica DuPreez, prometida del fallecido al medio de comunicación local FOX5.

La pareja no se había vacunado contra la covid-19 por miedo a los efectos secundarios que podrían tener y tras una recaída el hombre de 39 años tuvo que ingresar nuevamente por urgencias, donde los médicos lo hospitalizaron por pulmonía.

“¡Oye, cariño! Es importante. Lo intenté. Me van a llevar a la UCI. Te amo tanto con todo lo que soy”, le escribió Freedy a su esposa.

Después de seis días hospitalizado, el hombre fue trasladado a la UCI, allí fue sedado e intubado, y a los pocos días murió.