Decenas de barcos bloqueados por un buque encallado en el Canal de Suez

Decenas de barcos permanecen bloqueados este miércoles en el Canal de Suez o en su entrada sur después de que el buque Ever Given, propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen, se quedara encallado el martes en el paso marítimo a causa de una tormenta de arena.



La oficina de coordinación en el Canal de Suez de Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái, indicó que de los 30 barcos que estaba previsto que transitaran el Canal ayer en dirección hacia el norte, 15 se encuentran "completamente parados" en su entrada sur.



Hoy, otros 30 barcos estaban registrados para atravesar el Canal de sur a norte y están a la espera de que el paso sea despejado, agregó GAC en un comunicado remitido a Efe.

Lea aquí: Junta de Birmania libera a más de 600 personas detenidas, entre ellas un fotógrafo



Mientras, 35 embarcaciones iban a navegar del mar Mediterráneo al mar Rojo y a 13 de estas se les ha permito el paso hasta el área central, donde esperarán en el Gran Lago hasta que el tramo sur del Canal sea desbloqueado.



El portacontenedores Ever Given, de la empresa taiwanesa Evergreen y que opera bajo bandera panameña, quedó bloqueado en el tramo sur del canal ayer. El buque tiene 400 metros de eslora, 59 de manga y una capacidad de 224.000 toneladas.



GAC indicó que "el viento y el tamaño" están dificultando las operaciones, pero que las autoridades ya han conseguido "reflotar parcialmente" el buque y que "el tráfico se reanudará en cuanto sea colocado en otra posición".



Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, detalló en un comunicado que el Ever Given "se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam".



Aseguró que las unidades de rescate y ocho remolcadores están trabajando para desatascar al embarcación.



Según Rabie, el accidente se produjo "por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas por una tormenta de polvo, en la que el viento alcanzó los 40 nudos, lo que dificultó la maniobrabilidad del barco y este se salió de su trayectoria".



Egipto sufre esta semana una ola de mal tiempo con vientos y arena en suspensión, que ha alcanzado hoy su apogeo y se espera que remita a partir de mañana.



En 2015 fue inaugurado el Nuevo Canal de Suez para aumentar el tráfico y permitir el tránsito de embarcaciones de mayor calado, aunque la ampliación se efectuó en el tramo norte del paso artificial, donde se excavó una vía paralela a la ya existente.

Le puede interesar: Astrazeneca habría 'escondido' 29 millones de vacunas para Reino Unido, pese a no cumplirle a la UE



A lo largo de 2020, 18.829 embarcaciones cruzaron el canal de Suez, con 1.170 millones de toneladas a bordo, generando unos ingresos para Egipto de 5.610 millones de dólares (unos 4.700 millones de euros).



El Canal de Suez es una importante vía por la que pasa gran parte del petróleo desde el golfo Pérsico a Europa y en torno al 10 % de las mercancías transportadas por mar a nivel mundial.