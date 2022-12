Declaran emergencia zoosanitaria por brote de influenza aviar en Ecuador

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), declaró el estado de emergencia zoosanitaria en Ecuador tras detectarse el virus de la influenza aviar altamente patógeno, por lo que al menos 180 mil aves fueron sacrificadas.



Según informó el jefe de la Cartera, Bernardo Manzano, se firmó el acuerdo mediante el cual implementan las medidas sanitarias para el control y la erradicación de la enfermedad, medidas en las que se incluye una cuarentena interna de 90 días a las explotaciones pecuarias afectadas, identificadas y determinadas.

"No se podrá movilizar aves, productos y subproductos de origen aviar como huevos, gallinas, pollos, entre otros, de las granjas afectadas por el brote", cita la misiva.



La entidad informó de que la influenza aviar no constituye un riesgo para la salud de quienes consumen huevos y carne de pollo, por lo que aclaró que "el consumo de huevos y pollo están garantizados".



"En el foco de contagio hemos implementado tres bloques de barreras de control: 30 técnicos estarán atendiendo en esos puntos los 7 días de la semana, las 24 horas del día", agregó el funcionario.



Los protocolos ejecutados incluyen cuarentena, vigilancia y muestreo de la población avícola susceptible de contagio en la zona, indicó el Ministerio,.



En el foco detectado existe apenas el 0.15% de la población avícola del país.



El MAG y Agrocalidad tienen 850 técnicos en todo el país como contingente para hacer la vigilancia, el monitoreo y el muestreo en otras granjas avícolas con el fin de descartar la presencia de influenza en otras provincias.

El sector avicultor genera 1.800 millones de dólares anuales, apoya con el 24% del Producto Interno Bruto Agropecuario y genera 300.000 empleos.



De enero a noviembre de 2022, el sector avícola ha producido 263 millones de pollos, 195.000 toneladas de carnes de pollo y 3.812 millones de huevos, según las estadísticas del Ministerio.