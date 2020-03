Demandan al gobierno chino por los daños causados al mundo por el coronavirus

Una firma de abogado en Estados Unidos presentó una demanda colectiva contra el gobierno chino, en la que lo acusan de lo ocurrido en el mundo con el coronavirus que ya deja más de 19.000 muertos y miles de casos de contagiados en 180 países.

Jeremy Alters, de la firma The Berman Law Group, en Florida, señaló que la demanda se basa en que el gobierno chino no contuvo ni notificó al mundo acerca de lo que estaba sucediendo en su país, en diciembre, y por ello ahora le piden que compense los daños que ha generado el Covid-19.

"No pudieron contener el virus, ellos sabían desde diciembre que lo tenían. En China se sabía y no le dijeron al mundo, no avisaron que el virus estaba allí en Wuhan saliendo de China en aviones y ahora, en el mundo, estadounidenses, colombianos, indios y el resto estamos enfrentándonos a esta tragedia sin que podamos hacer nada", afirmó.

