Denuncian al menos un centenar de detenidos en Cuba tras protestas

Más de un centenar de personas han sido reportadas como detenidas en Cuba tras las históricas protestas que irrumpieron el domingo en la isla, entre ellas algunos conocidos opositores como Guillermo Fariñas, el expreso político Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, según denunciaron varias fuentes concordantes.

Miles de cubanos salieron a las calles espontáneamente en la jornada del domingo en unas cuarenta ciudades y pueblos de la isla para protestar por la crisis económica, que se ha visto agravada por escasez de alimentos y medicinas.

De acuerdo con una lista publicada el lunes por la noche en Twitter por el Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de intelectuales y universitarios que reclaman libertad de expresión y creación, 114 personas habían habían sido detenidas o no estaban localizadas.

De acuerdo con la lista, el líder opositor José Daniel Ferrer también este entre los detenidos. "Violencia y detenciones de manifestantes cubanos y desapariciones de activistas – incluidos @cocofarinas , @jdanielferrer de UNPACU, @Mov_sanisidro , @LMOAlcantara y @Omnipoeta – nos recuerdan que los cubanos pagan caro por libertad y dignidad", dijo en Twitter Julie Chung, secretaria de Estado adjunta para las Américas de Estados Unidos. "Pedimos su liberación inmediata", añadió.

