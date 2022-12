Denuncian violación de derechos humanos por estado de excepción en El Salvador

Fino cuenta que los defensores de los derechos humanos han insistido en que el Estado debe respetar los Derechos Humanos, la ley y sobre todo la vida, hace un llamado a que toda audiencia debe estar precedida por la defensoría y entes de control que regulen los derechos de los implicados.

"En El Salvador no existe una institucionalidad, hay una acumulación absoluta de poderes, la institucionalidad gira o funciona cuando el Presidente lo permite. Incluso la actual procuradora, que no es una persona idónea en el cargo, se le otorgó una hoja de ruta y no se ha pronunciado ante ninguna situación”.

Fino, puntualiza en que las organizaciones de los Derechos Humanos están totalmente acosadas y perseguidas y a pesar de que han luchado, la única respuesta por parte del Gobierno son hostigamientos, amenazas y discriminaciones.