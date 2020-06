Así las cosas, Alejandra está pidiendo a las autoridades de Francia y al Gobierno colombiano que retomen la búsqueda de su hermano porque teme que esté herido y sin posibilidad de ser ayudado.

El celular que tenía Hallen registra como última ubicación el pasado domingo en la madrugada, cerca de La Calanque de Morgiou, una de las calanques más grandes ubicadas entre Marsella y Cassis en Francia.

“No hemos tenido más contacto con el Gobierno colombiano, solo una llamada de la Cancillería donde me avisaron que me mandarían un reporte de la policía francesa y no hemos tenido más contacto”, aseguró Alejandra.

La petición de los familiares es que si alguien sabe algo sobre Hallen pueden comunicarse al correo electrónico: alejval@hotmail.com o comunicarse al 3213073273.