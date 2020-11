Descubrió que su novio le era infiel cuando vio de cerca la selfie que le envió

Todo un revuelo causó la historia de Sydney Kinsch, una joven estadounidense que descubrió la infidelidad de su novio de la manera más insólita y nunca antes vista.

La mujer de 24 años, detalló una selfie que su novio publicó en redes sociales y terminó la relación sentimental que llevaba cuatro años de duración, a través de un video que ya tiene millones de reproducciones.

El video se titula “Esa vez que mi novio de cuatro años me envió un Snapchat y me engañó”.

Ella se ubica de pie, frente a la selfie que le compartió su pareja y tapando uno de los lentas de las gafas de sol de él, pero cuando se mueve en e reflejo del accesorio se ven unas largas piernas de una mujer que se extienden por la ventada del copiloto del carro.

