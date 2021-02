Hace una semana la entonces ministra declaró ante el Congreso que, como "capitán de barco", iba a ser la última funcionaria de salud en vacunarse, aunque lo había hecho el 22 de enero. "Se han vulnerado los principios de probidad, veracidad y transparencia. Son hechos muy graves", dice a la AFP Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia.

Enviado papal y consultor

El nuncio Nicola Girasoli afirmó que fue vacunado porque era "consultor en temas éticos" de la Cayetano Heredia. A pesar de la explicación el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, se declaró "indignado y entristecido" y la Conferencia Episcopal Peruana lamentó "la utilización indebida de las vacunas".

¿Comida china por vacuna?

La legisladora opositora Tania Rodas dijo que se sintió "traicionada" cuando se enteró de que su pareja, el médico Manuel Cedano (que no trabaja en la primera línea), era uno de los 487. Sin embargo, Rodas hizo una aclaración: "Yo mantengo una relación con él, pero no soy casada. Él está casado con la directora [nacional] de Epidemiología".

La vacunación como "consultor" del dueño del restaurante de comida china Royal, César Loo, ha generado dudas pero también risas. El doctor Málaga contó que Loo vendía comida china a la delegación enviada por Pekín a Lima a negociar la venta de las vacunas.

"Esas personas (...) se cansan del Burger King. Cómo no lo vamos a poner [a Loo] en la vacunación", expresó. Loo replicó diciendo que no conocía a Málaga y que no fue inmunizado a cambio de comida, pero no ha explicado como tuvo acceso a la vacuna.