Deslizamiento de tierra en Noruega deja más de 20 desaparecidos y 10 heridos

Las autoridades de Noruega no tienen noticias de más de 20 personas tras un deslizamiento de tierra ocurrido en una ciudad al norte de Oslo, que dejó 10 heridos, informaron la policía y la prensa local.

Alrededor de 700 personas fueron evacuadas de sus casas, según informan los medios, que aseguran que el fenómeno impactó en 21 hectáreas, destruyendo varias viviendas en Gjerdrum, ciudad de 5.000 habitantes ubicada 25 kilómetros al noreste de la capital.

"Varias casas fueron arrasadas por el deslizamiento de tierra. Los servicios de emergencia, con la ayuda de la defensa civil noruega y del ejército, están llevando a cabo las evacuaciones", indicó la policía por Twitter.

A massive #landslide has hit the Norwegian municipality of #Gjerdrum sparking mass evacuation. It's believed heavy precipitation may have made the soil unstable. ❄️Heavy snow is expected to ease in the area this evening. #Norway pic.twitter.com/EZT6rFah3N