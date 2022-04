Despiden a profesor tatuado en todo el cuerpo porque los niños se asustaban al verlo

En los últimos años se han escuchado varios casos de discriminación hacia las personas que tienen tatuajes. El caso más reciente lo sufrió un hombre de 37 años en Paris.



Sylvain Helaine, es un francés que cubre todo su cuerpo con tatuajes, de pies a cabeza. Además, sus ojos no tienen la parte blanca que cualquier persona posee.

Le puede interesar: Conductores ebrios deberán responder por hijos de personas que mueran en sus accidentes



El hombre a pesar de tener toda la disposición para seguir con su vida, común y corriente, ha tenido que enfrentarse a la discriminación.



Él es profesor de un jardín, pero en los últimos días tuvo que ser trasladado de institución debido a que un padre de familia se quejó porque su hijo, de tres años, se asustaba con verlo, tanto así, que le causaba pesadillas.



Cabe aclarar que el pequeño no tenía clase con él, al parecer, lo veía en los pasillos y se asustaba al verlo.



Sin embargo, el hombre tatuado dice que tenía muy buena relación con los papás de sus alumnos.



En un medio francés, Helanie aseguró que “Mi apariencia no es un obstáculo en el día a día, porque creo que soy un buen maestro, hago lo mejor que puedo en mi trabajo y progreso de año en año”.



Tiempo después de lo ocurrido, Sylvain recibió la peor de las noticias. A partir de ese suceso, no podrá seguir como profesor en los jardines.

Lea también: OMS confirma 151 casos de salmonela vinculados al consumo de chocolate Kinder



Frente a esto, él aseguró que “creo que la decisión que tomaron fue bastante triste”.



Finalmente, el sujeto tatuado aseguró que en el jardín, donde trabajaba, no querían que continuara que evitar problemas con los acudientes de los niños.