Despiden al policía que mató a tiros a un joven afro en Atlanta

La Policía de Atlanta (Georgia, EE.UU.) confirmó este domingo que ha despedido a un agente blanco que mató a tiros este viernes al joven negro Rayshard Brooks, y que ha detenido a al menos 36 personas tras una noche de intensas protestas que incluyeron el incendio de un restaurante.

Un portavoz de la Policía de Atlanta, Carlos Campos, dijo a varios medios que el agente que disparó a Brooks, identificado como Garrett Rolfe, ha sido despedido, mientras que su compañero Devin Bronsan, que participó en un forcejeo con la víctima, se encuentra de baja administrativa.

Le puede interesar: Descubren mutación que hace más letal al coronavirus

Rolfe tiene 27 años, la misma edad que el afroamericano que murió debido a sus disparos, y trabajaba en el Departamento de Policía de Atlanta desde 2013, explicó el portavoz a ABC News.

La muerte de Brooks, en plena ola de protestas en EE.UU. por la violencia policial contra los afroamericanos, causó una profunda conmoción en Atlanta y provocó este sábado la dimisión de la jefa de Policía de la ciudad, Erika Shields.

Brooks falleció a tiros la noche del viernes en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy's, tras resistirse a ser detenido, forcejear con los dos agentes blancos, quitarles una pistola de descarga eléctrica e intentar huir, según el Buró de Investigación de Georgia (GBI, en inglés).

Rayshard Brooks was sleeping in his car. Atlanta police woke him up to arrest him and then shot him in his back when he ran. 😔😔😔pic.twitter.com/BKYPYqwMFq