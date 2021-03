La diplomática fue despedida de la cancillería, anunció el lunes el presidente Rodrigo Duterte en televisión.

"Hay reglas que seguir. Si las desobedeces, asumes un riesgo. Si las cosas no van bien, no te perdonaré", advirtió el jefe del Estado. Mauro, que no respondió a la solicitud de entrevista de la AFP, perderá sus derechos a la pensión y no podrá volver a trabajar en la función pública.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, grabadas entre marzo y octubre de 2020, fueron utilizadas para apoyar una denuncia depositada ante el gobierno filipino contra la diplomática, que fue nombrada embajadora en Brasil en 2018.

Millones de filipinos trabajan en el extranjero como empleados domésticos. El dinero que envían a sus familias en el archipiélago representa una parte importante del PIB filipino. Pero algunas de estos trabajadores lo hacen en condiciones difíciles, incluso peligrosas. Los casos de malos tratos físicos o psicológicos suelen ser frecuentes.