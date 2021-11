Detienen al novio en pleno matrimonio por no pagar la cuota alimentaria de su ex

En medio de los gritos y la algarabía, la policía saca al sujeto y lo lleva hasta la patrulla de policía para hacer efectiva la orden de captura en su contra.  

Lo que trascendi√≥, seg√ļn varios medios locales que cubrieron el bochornoso momento, es que el sujeto, que viste de azul,¬†deb√≠a¬†varios meses de cuota alimenticia y al no presentarse ni llegar a¬†un¬†acuerdo de pago, se hizo efectiva su aprehensi√≥n.¬†¬†

Lea también: Farina perdió los estribos y retó la censura de Instagram con despampanante foto

De momento no se sabe si el hombre pudo salir o no de prisión y si finalmente hubo boda, lo cierto es que la celebración se aguó por completo por las decisiones del sujeto de no cumplir con sus obligaciones.