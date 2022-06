Detienen en Perú al hombre que asesinó a una colombiana en ese país

Sandra Milena Parra, fue asesinada el pasado viernes en el Perú. La mujer, de 31 años y oriunda de Bucaramanga, fue víctima de un hombre que la pretendía y a quien las autoridades buscaban como el presunto autor material del crimen.

Sandra llegó al Perú buscando mayores oportunidades laborales y un mejor futuro para ella. Su cuerpo fue encontrado con señales de violencia el pasado 24 de junio.

“Había un señor de 67 años que la estaba pretendiendo desde que ella llegó a Perú. Yo no sabía nada de eso, porque ella no se sentía cómoda y al parecer por eso no me contó. Lo que dicen es que ellos tuvieron una discusión porque ella no quería tener nada con él y me la cogió a golpes”, aseguró Sara Parra, madre de la víctima.

La víctima falleció al parecer como consecuencia de los fuertes golpes que recibió por parte del hombre cuyo identificación aún no ha sido revelada.

“La última vez que hablé con ella fue el jueves en la tarde, ya el viernes cuando me intenté comunicar no tenía señal su celular y no pudimos volver a hablar. Yo solo quiero despedirme de mi hija”, agregó la madre de familia.

Al dolor que, aseguran están sintiendo los familiares de Sandra Milena por su muerte, se suma que ellos no tienen la forma de pagar la repatriación de su cuerpo.

“No hemos podido conseguir el dinero para traer el cuerpo de ella a Bucaramanga, yo pregunté en la embajada y nos dicen que son de 3.500 a 5.000 dólares. Son cerca de 25 millones de pesos colombianos que no podemos conseguir”, señaló.

Por su parte, Stefany Zapata perteneciente a la fundación Amigos de Verdad, indicó que están buscando la manera de ayudar a la familia de Sandra Milena.

“Su familia es de escasos recursos y solo quieren tener la oportunidad de despedirla. Estamos intentando comunicarnos con un grupo de feministas en Perú para que nos ayuden o haremos un plantón acá en Bucaramanga hasta que logremos este objetivo”, indicó Zapata.

Por otro lado, frente al sujeto que asesinó a la mujer señalaron que él, al parecer, está privado de su libertad y se le imputó cargos por feminicidio, los cuales no aceptó.